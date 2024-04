Vivo: 10 mil bolsas de aprendizagem para desenvolvimento e IA

A Vivo oferta 10 mil bolsas para universitários de todo o Brasil. Conteúdos de desenvolvimento backend com Python e fundamentos de Inteligência Artificial para desenvolvedores de software. A iniciativa será realizada por meio do programa Coding The Future da DIO, plataforma de educação e recrutamento.

Os estudantes terão à disposição a trilha online de backend com Python, que conta com 67 horas de conteúdo atualizado sobre as melhores práticas da tecnologia para criação de APIs otimizadas e performáticas. A capacitação também abrange a conexão com banco de dados relacionais e não relacionais (SQL e noSQL), o uso do famoso framework FastAPI, a metodologia de testes unitários (TDD) e o auxílio da biblioteca LangChain, que conecta o Python à IAs que aumentam a produtividade das soluções.

Inscrições até o dia 10 de maio AQUI.