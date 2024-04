O reconhecimento Facial e a segurança eletrônica

O reconhecimento facial é uma tecnologia que se fundamenta em extrair características faciais para criar um modelo biométrico que leva a comparação em um banco de dados. A velocidade desse processamento tem levado os sistemas a um grande avanço principalmente pela adoção do aprendizado de máquina baseado em redes neurais profundas.

Na prática, a possibilidade de reconhecer e identificar suspeitos possui inúmeras aplicações, desde o monitoramento de áreas públicas até a autenticação de identidades em dispositivos pessoais. No entanto, à medida que essa tecnologia é incluída em projetos, também acende o alerta aos desafios éticos e técnicos que qualquer novo recurso impõe, foi assim com as câmeras digitais e não será diferente com o reconhecimento facial.

A soma desses três pilares: investimento em aperfeiçoamento, demanda de mercado e regulamentação, já começa a render frutos. De acordo com o Panorama do Setor de Segurança Eletrônica realizado pela ABESE - Associação Brasileira de Sistemas Eletrônicos de Segurança, o segmento obteve um faturamento de mais de R$ 12 bilhões e os resultados apontam para a crescente demanda por soluções baseadas em Inteligência Artificial e Automação. A pesquisa ainda mostra que 54% de todos os produtos fabricados já possuem recursos de Inteligência Artificial embarcados.