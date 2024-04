SENAI-CE e Furukawa inauguram laboratório de capacitação profissional

A Furukawa Electric LatAm anuncia inauguração de um laboratório de formação prática em telecomunicações. em parceria com o SENAI-CE e terá foco em capacitação de profissionais em projetos, instalação, manutenção e medição em redes de fibra óptica.



Nesta primeira fase, serão ministrados três treinamentos: Práticas em Redes Externas; Medições em Redes Ópticas e Emendas Ópticas. A expectativa é que o ocorra no mínimo uma turma com até 20 alunos de cada um dos treinamentos a cada seis meses, com a capacitação de 120 profissionais por ano.

Nessa equação est]a o fato de que o Ceará é um polo em desenvolvimento no segmento de TI/Telecom. Considerando a sua posição geográfica, Fortaleza é a cidade da América Latina que concentra todos os cabos submarinos que partem (ou chegam) para a América do Norte e Europa. Isto significa que o potencial de transmissão e roteamento de dados na capital chega a ser maior do que o de São Paulo, por exemplo.