Do analógico ao digital: startups que transformam

Entre as locadoras tradicionais no mercado, o serviço ainda é, por vezes, analógico e pouco prático para o consumidor. Por outro lado, algumas startups estão se destacando no mercado por digitalizar o produto e permitir que o consumidor alugue um carro direto pelo celular. A Turbi, por exemplo, desenvolveu um aplicativo que oferece um carro em um estacionamento parceiro mais próximo do cliente, permitindo que o carro seja alugado e destravado direto pelo celular, em um processo 100% digital. “No último ano nós dobramos a nossa frota e pretendemos continuar crescendo para que nossos clientes tenham um Turbi por perto sempre que precisarem”, destaca Luiz Bonini, Chief Growth Officer da Turbi.

O serviço de aluguel e assinatura de veículos tem se tornado uma tendência crescente. De acordo com dados do BTG, o serviço de assinatura cresce 14,3% ao ano e deve chegar a 402 mil veículos no Brasil até 2032.

Desde que os primeiros apps de fintechs surgiram no mercado, o número total de downloads ultrapassa a marca de 1 bilhão em 2024, segundo um levantamento do Bank of America. Fazer uma transação ou contratar um produto financeiro direto pelo celular é atualmente uma das maiores exigências do consumidor. Segundo uma pesquisa da Zendesk, 80% dos consumidores consideram a experiência tão importante quanto os serviços ou produtos adquiridos.

Neste cenário, o Klubi, única fintech autorizada pelo Banco Central para operar com consórcios no país, encontrou o caminho para mudar a modalidade trazendo uma solução digital para a operação e interface com seus clientes. “Nós simplificamos a jornada de acesso ao crédito focando em manter um padrão de conexão com as pessoas. Enquanto as instituições tradicionais oferecem consórcios à moda antiga, nós oferecemos uma experiência digital e simplificada, onde o cliente pode acompanhar e interagir com o produto financeiro que escolheu direto pelo celular,” explica o CEO do Klubi, Eduardo Rocha.

Editando e produzindo música

Antigamente, produzir uma música era algo trabalhoso e exclusivo das grandes gravadoras. Antes do surgimento do CD, por exemplo, as gravações de áudio eram analógicas, feitas através de rolos de fitas magnéticas, válvulas e transistores. Já na era digital, a produção passou a girar em torno dos dispositivos, como computadores, que passaram a englobar as mesas de som e os efeitos musicais, sendo possível até mesmo anular problemas como ruídos externos. Com o avanço dos aplicativos, hoje, é possível editar uma canção de maneira profissional diretamente pelo celular. No Brasil, a Moises se destaca como um dos apps líderes na aplicação de Inteligência Artificial na música, possibilitando a separação de faixas e facilitando a prática dos profissionais do ramo.

No geral, essa separação de fontes de áudio é parecida com um “detetive digital”, que pega uma gravação e consegue entender quais sons foram usados para criá-la. Em seguida, a tecnologia devolve cada um dos sons como elementos separados e totalmente limpos. É uma combinação de acústica, processamento de sinais e inteligência artificial. “Acreditamos que a IA já está transformando e democratizando a criação musical. Hoje, são mais de 45 milhões de pessoas no mundo todo podendo criar conteúdo com um clique. Temos muitas ferramentas que potencializam a qualidade desse processo”, explica Geraldo Ramos, CEO da Moises.

Contratando um seguro de vida