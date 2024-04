Centro de Inteligência em Saúde: saúde mental baseada em dados

Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará (Cisec), reforça processamento e análise de informações relevantes à Saúde.

O Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará (Cisec) foi instituído em 2021 e é vinculado à Superintendência da Escola de Saúde Pública Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE). O Cisec quer ampliar as ações de captura, processamento e análise de informações relevantes, lançando uma série de painéis de dados relacionados às capacitações da autarquia da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

O Projeto Cuidados em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (Smaps) é a iniciativa educacional que embasa a nova plataforma dinâmica desenvolvida pelo Centro. “Hoje, a grande proposta do Cisec é subsidiar os gestores, os diretores e as áreas da ESP/CE com relação aos cursos a serem disponibilizados. O quanto essas capacitações estão alcançando os municípios do estado? Que profissionais são elencados a participar dessas formações? São dados importantes para pensar no cenário daquela Região de maneira mais assertiva”, explica a responsável técnica pelo Cisec, Sarah Mendes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A nossa ambição é que todos os cursos da ESP/CE sejam detalhados em painéis para os públicos geral e interno, sendo esse último com acesso a relatórios mais específicos”, complementa. Os usuários podem realizar uma consulta completa AQUI aos indicadores do projeto. https://cisecdev.esp.ce.gov.br/smaps