Instituto Atlântico realiza seleção de startups de todo o Brasil

O Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração de Startups, o PRAIA, vinculado ao Instituto Atlântico, está realizando seleção para o Batch 5, o quinto ciclo de aceleração 100% online, possibilitando a participação de startups de base tecnológica de todo o Brasil, desde que estejam em estágio de maturidade em operação ou tração, com MVP (Produto Viável Mínimo) no mercado, preferencialmente com clientes e receita.

O Batch#5 é voltado para startups nos segmentos de Impacto Social, Indústria 4.0 e Energia, embora também aceite startups de outros setores que tenham desenvolvimento tecnológico ativo envolvendo as áreas de Ciência de Dados, Computação Cognitiva, IoT, Redes e Sistemas Distribuídos, Segurança da Informação e 3D.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para as startups selecionadas, o PRAIA oferece um plano de ação individualizado, com foco na aceleração do produto e negócio da startup. Serão investidas 300 horas de desenvolvimento tecnológico, com especialistas que possuem vasta experiência e habilidades diversas para impulsionar o produto da startup, seja por meio de engenharia ou serviços de UX.