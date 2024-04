NINNA Hub no Startup Day do Sebrae 

O evento ocorre neste sábado e simultaneamente em todos os estados do país

Neste sábado (16), o NINNA Hub estará no Startup Day, em Fortaleza e Cruzeiro do Sul (AC), promovido pelo Sebrae. Esta é a 10° edição de um dos maiores movimentos de fomento ao empreendedorismo e inovação, que acontece simultaneamente em todos os estados do país.



Em Fortaleza, o evento acontecerá no Sebrae, a partir das 8h. Na ocasião, Ana Clara Araújo, gestora da Jornada de Startups do NINNA Hub, participará do painel “Ecossistema de inovação, cultura maker e startups”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o evento a Pliq, startup residente no NINNA, será a responsável pela aplicação nacional de pesquisa do Sebrae para medir a fidelização e satisfação dos participantes, a fim de promover uma melhor experiência para os próximos eventos.