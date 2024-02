Governo Federal lança hoje o FGTS Digital

O Ministério do Trabalho e Emprego lança hoje (27), às 14h, o FGTS Digital, uma nova forma mais ágil de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Começa efetivamente dia 1º de março, conforme o disposto nos artigos 3º e 11 da Portaria MTE nº 3.211/2023.

A partir dessa data, o FGTS Digital terão emissão de guias rápidas e/ou personalizadas; consulta de extratos de pagamentos realizados; individualização dos extratos de pagamento; verificação de débitos em aberto; pagamento da multa indenizatória a partir das remunerações devidas de todo o período trabalhado.

Também o PIX como ferramenta de pagamento do FGTS, otimizando o processo de individualização na conta do trabalhador. As guias de pagamentos do FGTS poderão ser emitidas no portal do FGTS Digital ou na própria tela do ambiente web do eSocial.