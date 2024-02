"PRAIA" promove evento sobre empreendedorismo e inovação

No dia 29 de fevereiro, a partir das 16h, o Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração de Startups (PRAIA), vinculado ao Instituto Atlântico, promoverá o “Praiô 2024 - A melhor onda do empreendedorismo”, no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, em Fortaleza.

No Praiô, serão apresentadas as startups aceleradas no Batch#4 e os principais marcos do Programa, celebrando os sucessos e aprendizados que moldaram a trajetória das startups, parceiros e mentores durante a jornada de 2023, realizada de julho a janeiro.

As startups participantes foram imersas por um período de seis meses dentro no programa do PRAIA, com acesso a uma variedade de recursos como conteúdos especializados, mentorias individuais com growth hackers e especialistas, realização de POCs (provas de conceito), além de 300 horas dedicadas ao desenvolvimento técnico com profissionais de ampla experiência e habilidades múltiplas para somar esforços e alavancar o desenvolvimento tecnológico da startup entre outros benefícios.