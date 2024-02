Paris Saint-Germain: mudança na estratégia para Fan Tokens

Crédito: C. Gavelle / PSG

Será a primeira vez que um clube esportivo se torna validador de uma blockchain no mundo, representando um marco significativo na adoção e evolução da Chiliz Chain. O fato joga luz na tecnologia web3, demonstrando seu investimento estratégico no futuro dos produtos e experiências digitais.

O Paris Saint-Germain (PSG), um dos maiores clubes de futebol do mundo, anuncia nova estratégia para Fan Tokens oficiais. O clube reforçará o desenvolvimento do ecossistema de Sportfi e na Chiliz Chain, tornando-se um validador de nó da blockchain - um componente essencial de uma rede blockchain, que ajuda a garantir sua segurança, precisão e confiabilidade.

O PSG tem sido um dos principais participantes do ecossistema esportivo e de entretenimento da Chiliz desde que se tornou o primeiro clube a firmar parceria com a empresa e a lançar seu Fan Token, em setembro de 2018. O time tem estado na vanguarda da transformação web3 no esporte, traçando um caminho que muitos dos principais clubes europeus seguiram desde então. O PSG também é o primeiro clube a nomear em fevereiro de 2023 um Head de web3, o sueco Pär Helgosson.

Desde então, o Fan Token do PSG se tornou peça fundamental dessa estratégia, funcionando como porta de entrada para o ecossistema web3 do clube e projetado para promover relacionamento direto com os torcedores. Esta abordagem estratégica permite ao PSG oferecer experiências e produtos exclusivos diretamente à sua base de fãs, gerando receitas digitais significativas, ao mesmo tempo em que concede aos fãs a propriedade de ativos digitais e mantém o controle sobre os mesmos.

Novo mecanismo de recompra de tokens

O PSG compremeteu-se a usar 100% de sua receita acumulada como validador na Chiliz Chain para realizar recompras regulares de $PSG (o Fan Token oficial do clube) no mercado público, promovendo um ciclo de investimento e crescimento contínuos dentro do ecossistema. Essas recompras automáticas, executadas por meio de contratos inteligentes pelo validador ou através de exchanges descentralizadas na Chiliz Chain, estão planejadas em intervalos definidos para fortalecer consistentemente a economia digital do clube

Este programa de recompra serve a dois propósitos: garantir que parte significativa da receita das validações do clube, advindas de gas fees e inflação de fornecimento, seja reinvestida no suprimento do Fan Token PSG, além de possibilitar ao clube renovar regularmente suas reservas, permitindo que o PSG construa uma economia digital de Fan Token autossustentável e promova o engajamento de sua base de fãs na web3.