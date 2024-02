NVIDIA publiciza a receita para o quarto trimestre fiscal

A NVIDIA (NASDAQ: NVDA), empresa que se apresenta como voltada a "computação de alto desempenho e Inteligência Artificial", publiciza a receita para o quarto trimestre, encerrado em 28 de janeiro de 2024.

O valor, de US$ 22,1 bilhões, representa um aumento de 265% em relação ao ano anterior e um aumento de 22% em relação ao trimestre anterior. Para o ano fiscal de 2024, a receita supera as anteriores com US$ 60,9 bilhões no total, um aumento de 126%.

No último trimestre, declara, o setor de data center da divisão Enterprise da NVIDIA conquistou uma receita de US$ 18,4 bilhões, o que representa um aumento de 409% a mais que no ano anterior e crescimento de 27% que no mesmo período do ano passado. Já a receita do ano fiscal aumentou 271%, para um recorde de US$ 47,5 bilhões.