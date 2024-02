CriarCe e o presente da inovação cearense

Fundado em março de 2018, o CriarCe é uma iniciativa do Governo do Estado por meio da SECITECE. É a primeira aceleradora pública de Hardware do país voltada para fomentar e apoiar ideias inovadoras para que se transformem em produtos físicos e melhorem a vida das pessoas e a economia do Estado.



O CriarCe anuncia o seu Demo Day. O evento é gratuito e realizado em parceria com o Kuya - Centro de Design (projeto da SECULT). Trata-se de apresentações de startups, palestras e network que marca a finalização de um ciclo anual de imersão e desenvolvimento no universo da inovação.

Mais sobre o evento: