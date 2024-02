Em 2023, número de ciberataques na nuvem aumentou 75%

O número de ciberataques e intrusões na nuvem aumentou 75% em 2023 ante o ano anterior, afirma a empresa de cibersegurança CrowdStrike, que divulgou nesta quarta-feira (21) o estudo Global Thrat Report. No levantamento, também foi identificado uma queda de 26% no tempo médio de duração dos ataques - período no qual o adversário permanece no ambiente digital violado –, de 84 minutos em 2022 para 62 minutos no ano passado.



O relatório mapeou a qualificou a ação de mais de 230 grupos adversários, e indicou que o uso de Inteligência Artificial (IA) generativa democratizou a ação de hacktivistas, possibilitando operações mais sofisticadas e difícies de rastrear. Esse recurso deve ser utilizado por intervenientes estatais da China, da Rússia e do Irã para distribuir desinformação e “semear perturbações num contexto de geoconflitos e de várias eleições” a logo de 2024, afirma a empresa.



Segundo a empresa, os ciberadversários estão acompanhando a migração dos negócios para a nuvem, tendência que deve ganhar força nos próximos anos, dada a crescente a digitalização de vários setores. O relatório afirma que a intrusão é feita por meio de credenciais de identidade roubadas, o que dificultaria a identificação de comportamentos maliciosos por parte dos times e ferrramentas de segurança digital.