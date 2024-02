Grupo hacker Lockbit é alvo de mega-operação

Desde ontem, 19, o grupo hacker Lockbit é sendo alvo de uma operação internacional em mais de 10 países. Abaixo posicionamento da Sophos para o caso, assinado pelo diretor global da companhia, Chester Wisniewski:

“O Lockbit passou a ser o grupo de ransomware mais produtivo do mundo desde que o Conti saiu de cena em meados de 2022. A frequência dos ataques, combinada com o fato de não haver limites para o tipo de infraestrutura que eles têm como alvo, também os tornou os mais destrutivos dos últimos anos. Qualquer ação que atrapalhe as operações do grupo e semeie a desconfiança entre os afiliados e fornecedores é uma grande vitória para as autoridades.

Entretanto, não deveríamos comemorar tão cedo. Grande parte da infraestrutura do ransomware ainda está online, o que pode significar que está fora do alcance da polícia, e não há relatos de que os criminosos tenham sido detidos. Mesmo que não tenhamos uma vitória completa, como aconteceu com o Qakbot, causar transtornos, fomentar o medo de serem pegos e aumentar a fricção de operar os crimes ainda é uma vitória. Temos que nos manter unidos para aumentar ainda mais os seus custos até podermos colocá-los no lugar que pertencem – a prisão.”