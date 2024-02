Algar Telecom comemora os 70 anos

Algar Telecom, empresa de TI e telecom do Grupo Algar, completou 70 anos no dia 15 de fevereiro

A empresa em dezembro de 2021 foi a primeira operadora do País a ofertar serviço 5G, na frequência de 2.3 GHz, para Franca (SP), Uberaba (MG) e Uberlândia (MG). No segmento corporativo, a Algar Telecom declara mais de 196.300 clientes, que representam 64% da receita. A companhia atende desde médias e grandes empresas até MPEs (micro e pequenas empresas) e se apresenta como a operadora independente de fibra ótica com maior infraestrutura do Brasil.

A Algar Telecom, empresa de TI e telecom do Grupo Algar, completa 70 anos neste mês de fevereiro. Fundada em 1954, a companhia atua hoje em mais de 372 cidades de 16 estados do Brasil, incluindo o Ceará, e Distrito Federal. Para celebrar esse momento, a empresa lançou a campanha “O futuro a gente faz junto”, em que conta sua história de inovação e tradição.

Onde tudo começou



Para contar a história da Algar, é preciso voltar um pouco no tempo, para antes de 1954. Em 1919, José Alves Garcia, pai de Alexandrino Garcia – fundador da companhia, saiu de Portugal com a família, em busca de melhores oportunidades de vida, em direção a Uberlândia (MG). A partir daí, pai e filhos empreenderam em diversas frentes, começando com uma máquina beneficiadora de arroz, passando pela aquisição do Jornal Correio de Uberlândia, a compra de um posto de gasolina e serviços que, após conquistar a confiança do mercado, recebeu uma liberação da General Motors para a distribuição de seus produtos, por meio de uma revendedora Chevrolet.



Em 1952, o Comendador Alexandrino Garcia assumiu a presidência da Aciub (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Uberlândia). No mesmo ano, a Empresa Telefônica Texeirinha renovou seu contrato com a Prefeitura do município para a instalação de mais 1.000 telefones automáticos na cidade e problemas no percurso impediram a efetivação do contrato.



Ao perceber a crise nos serviços telefônicos da região, o Comendador mobilizou a Aciub para melhorar a telefonia da cidade, resultando na criação da Companhia de Telefones do Brasil Central (CTBC), em fevereiro de 1954. Com Garcia no controle, a partir de 1958, a CTBC expandiu sua operação para além de Uberlândia, estando presente em Guará (SP), Monte Alegre de Minas, Centralina, Frutal, Campina Verde (MG) e Itumbiara (GO).



Com o passar dos anos, a companhia evoluiu, ampliando seu sinal de cobertura, colocando Uberlândia como a primeira cidade do interior do País a utilizar um sistema de micro-ondas que ligava a cidade ao Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Tudo isso sem deixar as raízes de lado, uma vez que a CTBC foi a única empresa de telefonia a permanecer privada após a implantação da Telebrás em 1972, sendo posteriormente privatizada em 1998, permanecendo com os mesmos donos.



Os anos 80 marcaram a estruturação do Grupo Algar, com a constituição formal do Grupo ABC, abrangendo diversas áreas, desde Eletrônica e Informática até Veículos e Aeronaves. Em 1993, o falecimento do fundador, Comendador Alexandrino Garcia, marcou uma transição liderada por seu filho, Luiz Alberto Garcia, que reestruturou os negócios, resultando nas áreas de Telecom, Agrobusiness, Entretenimento e Serviços.