Evento conecta estudantes e recém- formados à grandes empresas do país

Estão abertas as inscrições para o Conexão Tech, evento gratuito organizado pela Fundação Estudar que se propõe a conecta estudantes e pessoas recém-formadas em tecnologia às maiores organizações do setor no país.

Durante o evento, as pessoas participantes terão a oportunidade de acompanhar bate-papos com lideranças do mercado em painéis de conteúdo e interagir com profissionais de recrutamento, além de receber orientação de carreira e acessar um espaço exclusivo para conhecer mais sobre o dia a dia de cada trilha profissional. Na

dinâmica, recebem ainda um currículo personalizado, indicando com quais empresas seus perfis combinam mais.



“O ConexãoTech oferece a facilidade de participar de até oito processos seletivos de grandes empresas de uma vez só, além da possibilidade de fazer networking com gente de alto potencial nesse mercado. E, neste ano, temos uma novidade: um workshop de processo seletivo pré-evento, para quem já quiser chegar muito bem

preparado no Conexão Tech”, Fernanda Amorim, Líder da Frente Tech da Fundação Estudar. “Para quem está se formando ou iniciando a carreira em tecnologia, é uma verdadeira oportunidade para dar aquele salto profissional”, finaliza a executiva.

Serviço ConexãoTech



Data das inscrições: até 25 de março

Como fazer as inscrições: link no segundo parágrafo

Quando é o evento: 24 e 25 de abril

Valor: gratuito

Modalidade: online e ao vivo

Número de vagas: 200

Público: estudantes e pessoas recém-formadas da área de tecnologia