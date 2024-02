Guerra Fria tecnológica. E o Brasil nisso? 

A disputa comercial entre EUA e China também já invadiu o setor da tecnologia, numa espécie de "Guerra Fria Tecnológica" com efeitos no mundo todo. E o Brasil com isso, é o questionamento a ser feito."Para capitalizar esse potencial, seria crucial investir em educação, pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura tecnológica e políticas que fomentem a inovação e a colaboração internacional. A posição geopolítica do Brasil, alinhada a uma estratégia bem definida, poderia permitir que o país se tornasse um hub regional para tecnologia e inovação, influenciando as tendências tecnológicas globais", aponta Alexander Coelho.

Alexander diz que o cenário de fragilidade na cadeia de suprimentos ficou evidente na pandemia, e mudou a modelagem das parcerias entre países. Ora, ora, isso nos faz concluir que quem for forte tecnologicamente terá mais voz no comércio global, logo atrairá mais investimentos.

Fica a dica.