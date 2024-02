Somapay no "Nexti Talks" debate redução de custos com folha

COO da Somapay e CEO da Nexti discutem principais tendências do mercado

A Somapay participará no próximo dia 20 de fevereiro do "Nexti Talks", promovido pela Nexti. Em um encontro entre líderes empresariais, a COO da Somapay, Nayana Branco e o CEO da Nexti, Marcelo Gomes discutirão sobre estratégias e novas tecnologias de mercado que facilitem a redução de custos com folhas de pagamento.

A dupla apresentará cases de sucesso e discutirá as principais tendências do mercado, além de apresentar soluções para otimizar a gestão nas empresas. Na conversa, também serão elencados os principais desafios enfrentados por organizações que trabalham seguindo a legislação brasileira ou mesmo que vivem a busca pela eficiência operacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O palco das discussões será o restaurante Coco Bambu do Iguatemi Bosque, em Fortaleza. A partir das 18h.