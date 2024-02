Atenção: 25 vagas para programa de trainee na área de dados 

A Indicium oferece consultoria, implementação e ainda conecta profissionais da área com as empresas clientes para atuação nos projetos. No DNA da marca, que busca promover uma cultura contínua de dados, também está a formação de profissionais na área de tecnologia.

A Indicium trabalha com a metodologia Modern Data Stack (MDS), que é a ligação entre dados brutos com a inteligência de negócios, ou seja, é um sistema integrado de aplicativos que coleta, combina, analisa e realiza o valor dos dados para as organizações.

Após anunciar expansão para São Paulo, a Indicium anuncia a abertura de 25 vagas para a 6ª edição do Lighthouse, programa remunerado de trainee da companhia. Com objetivo de acelerar a entrada de recém formados e profissionais em transição de carreira nas áreas de ciência de dados, engenharia de analytics, engenharia de dados e análise de dados, o programa tem duração de 6 meses.

O programa é dividido em três etapas, Conhecimento, no primeiro mês; Prática, do segundo ao terceiro mês; e Aceleração, do 4º ao 6º mês. Como pré-requisitos, os interessados precisam ter familiaridade com ferramentas de dados e conhecimentos básicos, que serão utilizadas na rotina do aprendizado e aplicação em projetos reais e disponibilidade de 6 horas diárias.

Ao fim da aceleração os participantes podem seguir carreira como cientista de dados, analista de dados, engenheiro ou engenheira de analytics e engenheiro ou engenheira de dados, com formatura, certificado e portfólio de projetos realizados.

Desde a criação do programa, a Indicium já formou mais de 100 pessoas, tendo 33% do time composto por colaboradores que participaram do Lighthouse.

Como se inscrever?

1 - Preencha o formulário e envie os dados para inscrição;

2 - Faça os desafios de conhecimento, raciocínio lógico e habilidades técnicas;