Recruiting Day: 704 Apps e Digital College em busca de talentos 

A cearense 704 Apps e a Digital College fecharam querem levar os alunos da escola diretamente para o mercado de trabalho. Chamada de “Recruiting Day", a parceria culminará em um dia de seleção de talentos de uma forma diferente. A seleção acontece na próxima quinta-feira (8), das 14h às 21h, na sede Aldeota da Digital College.



"Estamos entusiasmados em sediar o Recruiting Day em parceria com a 704 Apps", disse Antônio Rodrigues, diretor executivo da Digital College. "Esta é uma oportunidade fantástica para nossos alunos e ex-alunos demonstrarem seu talento e garantirem posições emocionantes na indústria de desenvolvimento web."

No dia da seleção, serão convocados os atuais e ex-alunos da escola que já tenham passado pelo curso de desenvolvimento web. Os interessados passarão por desafios técnicos específicos, em que terão que desenvolver e codificar aos olhos dos diretores da 704 Apps e Digital College. Os alunos que se saírem melhor serão selecionados para ingressar no mercado de trabalho, com cargos na 704 Apps.