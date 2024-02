Inteligência Artificial na mobilidade urbana em 2024

Mobilidade urbana é umas das pautas prioritárias no debate das cidades em 2024.

Além disso, o conceito de smart cities, cidades inteligentes e sustentáveis, tem crescido em todo mundo. As tecnologias digitais aplicadas às cidades devem movimentar mais de US$ 2 bilhões de dólares até o próximo ano.

De acordo com o estudo Insights sobre Cidades Inteligentes no Brasil para formuladores de políticas e gestores públicos, encomendado pela NEC e realizado em parceria com a Deloitte, atualmente mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas e a expectativa é chegar em um percentual de 68% até o ano de 2050, com 2,5 bilhões de pessoas habitando os centros urbanos.

Emanuele Cassimiro, CPO da Cittamobi, empresa especializada em mobilidade urbana e transporte público, destaca melhorias da mobilidade nas cidades brasileiras por meio de soluções tecnológicas inovadoras, e lista quatro formas de destaque da Inteligência Artificial no setor em 2024:

1. Otimização de tempo e redução de falhas: Se antes da Inteligência Artificial já existia a implementação de sistemas inteligentes de gestão de tráfego e transporte com um monitoramento em tempo real na mobilidade urbana, hoje as novas tecnologias permitem uma melhora significativa na eficiência e correção de problemas, além de otimizar tempo para prefeituras, órgãos gestores e cidadãos. Já os usuários do transporte público podem usar aplicativos que mostram uma previsão de quanto tempo vão levar ao destino, podendo se planejar para sair de cada, ganhando em qualidade de vida.



2. Insights em inteligência de dados: Com os avanços da IA, a inteligência de dados foi aperfeiçoada e está mais veloz e assertiva. Por meio de ferramentas e plataformas online, é possível ter insights valiosos para a melhoria no sistema de transporte, antecipando tendências de comportamento dos usuários, sugestões de melhoria de fluxos, dentre outras possibilidades.

3. Fortalecimento do Trabalho em rede: Antes da IA, as informações eram consolidadas em diversos lugares, sendo mais difícil e moroso o acesso a elas. Ao longo dos anos, as tecnologias ganharam força e a partir da IA é possível ter acesso a informações consolidadas em um só lugar de maneira ágil e que gera economia de despesas. Como consequência, o trabalho em rede entre prefeituras, órgãos gestores e empresas de transporte fica muito mais fortalecido.

4. Melhor experiência do usuário: As novas tecnologias de IA permitem a implementação de chatbots, aplicativos e feedbacks em tempo real que proporcionam mais conforto, agilidade e melhor experiência aos usuários. Além disso, a proximidade entre os cidadãos, órgãos gestores e empresas de transporte é fortalecida, resultando em um sistema que se adapta às necessidades da população.

A Cittamobi é uma empresa brasileira com tecnologia própria desenvolvida no Brasil que tem como objetivo auxiliar o passageiro a melhorar sua experiência na utilização do transporte público.