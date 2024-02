Grupo Aço Cearense implementa novo CRM em nome da eficiência

O Grupo Aço Cearense anuncia o seu novo CRM, que se trata de um conjunto de técnicas e estratégias de gestão que, alinhadas à tecnologia, ajudam a empresa a focar e desenvolver cada vez mais o seu relacionamento com o cliente.

O projeto vem sendo implementado desde outubro de 2022, e envolve as cinco empresas do grupo: SINOBRAS (PA), SINOBRAS Florestal (TO), Aço Cearense Comercial (CE), Aço Cearense Industrial (CE), Instituto Aço Cearense (CE).



Aline Ferreira, Vice-Presidente Comercial e Financeira do Grupo Aço Cearense, ressalta: "Fazer com que nossos clientes tenham uma boa experiência de compra nas empresas do Grupo é uma prioridade nossa e por isso mudamos nossa ferramenta e escolhemos trabalhar com a plataforma número um do mercado, o Salesforce CRM, que possibilita inovar os processos, proporcionar ao cliente uma melhor experiência, além de nos tornarmos liderança nos mercados em que atuamos", explica.



As áreas da empresa que serão impactadas com o projeto CRM serão as que têm ligação direta com o cliente, como a área Fiscal, Logística, Comercial, Tecnologia da Informação e o Planejamento e Controle da Produção, mais conhecido por PCP. “Serão inúmeros benefícios com a implantação dessa nova ferramenta e ainda em 2024 temos outros projetos que também terão algumas frentes para os nossos clientes, como o projeto End to End e a Jornada ESG”, reforça a VP.



Antes o grupo utilizava um sistema interno para interagir com os clientes. No entanto, em busca de aprimorar e modernizar suas operações, optou por adotar a plataforma de CRM da Salesforce e um dos fatores que contribuíram para essa escolha foi a interface amigável das soluções Service Cloud e Sales Cloud.



“A decisão de migrar para essa nova ferramenta reflete nosso compromisso com a inovação, mas também evidencia a importância de investir em soluções tecnológicas de ponta para impulsionar o crescimento, a excelência operacional e a experiência do cliente. Além disso, outro diferencial do Grupo, são que as nossas entregas contam com a agilidade do trabalho realizado pela Aço Cearense Logística, outra empresa do Grupo Aço Cearense, que trabalha com a expertise da entrega fracionada e pulverizada para todo o Brasil e hoje já movimenta mensalmente mais de 3.400 veículos. Mais um investimento que o Grupo fez com foco no cliente”, explica Ricardo Dias, Diretor de Marketing do Grupo Aço Cearense.