Cursos gratuitos de Cloud Computing com certificação AWS e Azure

Com o intuito de preparar jovens para dar os primeiros passos na nuvem AWS e no mercado de trabalho e direcioná-los para a certificação digital AWS Certified Cloud Practitioner e AZ900 os cursos de capacitação da Escola da Nuvem abordam conceitos gerais de tecnologia, incluindo conceitos de rede, armazenamento e plataforma de Nuvem.

A organização dedica-se à capacitação teórica e prática, visando criar oportunidades de emprego, especialmente como analista júnior, trainee ou estagiário, contando com empresas de tecnologia como parceiras para oferecer vagas de entrada. No ano de 2023, a Escola da Nuvem formou mais de 3.400 alunos, sendo que 50% deles já se empregaram.

Os cursos são oferecidos de forma gratuita, com instrutores certificados para fornecer a oportunidade de iniciar uma carreira na área da tecnologia. Depois de formados, os alunos ainda possuem a chance de fazer parte da Jornada da Empregabilidade da Escola da Nuvem, que possui parceria com as maiores empresas do setor para indicação no mercado de trabalho em tecnologia.

As inscrições estão abertas AQUI .