A relação entre Recursos Humanos e inteligência artificial

“Existe um movimento no mercado que enfatiza como a IA não vem para substituir o trabalho dos profissionais de RH, mas sim, com a missão de facilitar o dia a dia. Isso porque enquanto máquinas fazem trabalhos repetitivos e que um ser humano demoraria para fazer, as pessoas podem focar naquilo que fazem de melhor. Empatia, olho no olho e conversas nunca serão substituídas. A cada dia os profissionais estão não somente entendo isso, mas vendo na prática”, explica.

A tendência para 2024, segundo Thiago Bom, Diretor Comercial de Benefícios da Propay, empresa especializada em gestão de benefícios, é que estes números aumentem, já que de um lado, empresas estão investindo em soluções que usam IA para otimizarem processos, e do outro, o setor de recursos humanos está conhecendo os benefícios do uso dessa tecnologia.

Na área de recursos humanos, a IA tem impactado processos que vão desde a contratação de colaboradores até o a melhoria da rotina destes ou mesmo o desligamento, e de acordo com pesquisa realizada em 2023 pela empresa Ticket, seis em cada dez profissionais de RH já utilizam a inteligência artificial no trabalho, sendo que 26% disseram usar a inovação todos os dias.

Inovações no mercado

Mais do que automatização que indica os currículos mais qualificados para uma vaga, hoje já é possível encontrar ferramentas que auxiliam pessoas deficientes, o que gera mais inclusão, e até soluções que recomendam treinamentos de funcionários com base no lugar que querem chegar ou necessidades que possuem. Também já existem ferramentas que otimizam o processamento da folha de pagamento, administram benefícios dos colaboradores e levantam dados que identificam talentos ocultos e níveis de satisfação, desempenho, engajamento, entre outros.

“Na Propay temos um chatbot que pode ser usado pelos nossos colaboradores para obterem informações internas. São exemplos como este que mostram como a IA está avançando. A consequência deste cenário é a maior possibilidade de identificar padrões e tendências, permitindo que o setor de RH tome decisões mais assertivas, aja de forma preditiva, crie metas que façam sentido e atue de forma inteligente. Quanto mais dados, mais direcionamentos dos caminhos a serem seguidos”, afirma o Diretor Comercial de Benefícios da Propay.

IA generativa

Com capacidade de criar novos conteúdos, a Inteligência Artificial generativa é algo que tem potencializado ferramentas e no setor de recursos humanos, contribui com os mais diversos processos. Porém, levando em consideração que o segmento atua com inúmeros dados pessoais de colaboradores e que IA generativa lida com as informações de forma mais profunda, é preciso que negócios tenham cautela ao trabalharem com determinadas soluções.

“A Inteligência Artificial generativa seguirá ganhando força pois tem um potencial enorme de transformar dados em algo novo, mas a área de RH precisa agir com responsabilidade. Atuar com dados é uma tendência mundial e profissionais precisam tomar cuidado com o vazamento de informações, privacidade, entre outros aspectos. Por isso, é essencial que negócios invistam em soluções de IA com diretrizes de segurança bem estabelecidas”, diz o executivo.