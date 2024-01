Python ou Java? Qual a linguagem de 2024?

O cenário tecnológico atual é de domínio das linguagens Python, Java, Javascript e C#, e as projeções para 2024 indicam que o Python continuará em destaque, impulsionado pela expansão significativa da Inteligência Artificial no mercado de tecnologia.

De acordo com o índice TIOBE da comunidade de programação, o Python manteve sua liderança no ranking de linguagens mais utilizadas em 2023, seguido das linguagens C, C++, Java e C#.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Claro que tudo isso pode mudar em poucos meses com o surgimento de alguma nova linguagem e, por isso, é importante sempre se manter antenado nas novidades”, explica Alexandre Previley, consultor de fábrica de software da Belago Technologies, integradora de tecnologias que fornece soluções completas para empresas.