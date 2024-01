Microsoft quer certificar 5 mil pessoas em Azure AI-900

Iniciativa é realizada em conjunto com a DIO, plataforma de Open Education. Inteligência Artificial, Machine Learning, cloud e outros.

A Microsoft, juntamente com a DIO, lançou o Bootcamp Microsoft Azure AI Fundamentals, um curso gratuito preparatório para a certificação AI-900. Olhar em cloud computing e IA, e despertar o interesse nas principais ferramentas de Inteligência Artificial (IA) baseadas no Microsoft Azure, serviço de nuvem da empresa. Inscrições AQUI

A certificação demonstra conhecimento em machine learning e IA a partir dos serviços baseados no Microsoft Azure. O curso conta com mais de 30 horas de conteúdo teórico e prático de recursos específicos como visão computacional, classificação inteligente de imagem e inteligência de documentos com IA.

O objetivo é capacitar os participantes a compreenderem os conceitos essenciais da Inteligência Artificial enquanto se familiarizam com as tecnologias do Microsoft Azure e se preparam para realizar o exame de certificação AI-900.