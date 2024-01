Gartner aponta crescimento dos investimentos em 8%

Gartner aponta crescimento do investimento global em tecnologia na ordem de 8% e indica seis áreas estratégicas

Isso significa que o segmento passará a representar mais de US$5,1 trilhões da economia mundial. Para Frederico Stockchneider, diretor de tecnologia da InfoWorker, é indispensável que as empresas adotem essas tecnologias e recursos, tanto para acompanhar esse movimento global quanto para que consigam manter suas posições no mercado.

O Gartner, empresa com atuação mundial em pesquisa e consultoria em tecnologia da informação, prevê que em 2024 os investimentos mundiais em tecnologia aumentem cerca de 8%.

“Ferramentas como Microsoft 365, Sharepoint e Teams garantem que as equipes possam colaborar de forma eficaz”, afirma Stockchneider. Essas soluções são particularmente valiosas para empresas com equipes distribuídas globalmente, proporcionando um ambiente de trabalho unificado.

Outro recurso fundamental no cenário empresarial atual são as plataformas de colaboração em nuvem. Aplicar essas soluções é essencial para o trabalho remoto eficiente e colaboração sem fronteiras.

Ele reforça ainda que a implementação eficaz da análise de dados pode transformar a maneira como as empresas operam, oferecendo uma vantagem competitiva no mercado.

“Com soluções como Microsoft Dynamics, integradas ao Office 365, as empresas podem personalizar a comunicação e melhorar significativamente a experiência do cliente”, destaca. Segundo o especialista, isso não apenas aumenta a satisfação do cliente, mas também impulsiona a fidelidade e as vendas, um aspecto crucial para o crescimento sustentável do negócio.

De acordo com Stockchneider, um sistema de CRM eficiente é vital para atender os clientes de forma eficaz. “São esses recursos que vão ajudar a manter relacionamentos mais fortes, rápidos e eficientes com os clientes”, afirma.

Softwares de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM)

Isso resulta em maior eficiência operacional, redução de custos e melhoria na entrega de serviços. Com a implementação de BPM em 2024, as empresas podem esperar uma transformação significativa em suas operações.

O BPM é essencial para agilizar os processos empresariais e implementar automatizações. As soluções de BPM ajudam a mapear, analisar e otimizar os processos dos negócios de forma contínua.

Segurança Cibernética

Os anos passam e as ameaças digitais evoluem, cada vez mais, fazendo com que a segurança cibernética seja mais importante do que nunca. Por isso, Stockchneider afirma que essa tecnologia deverá ser bastante explorada em 2024 e nos anos seguintes para empresas que desejem proteger seus ativos.

As soluções avançadas de segurança ajudam a manter os negócios de seus clientes protegidos contra as mais diversas ameaças. Essa proteção é vital para manter a confiança dos clientes e a integridade dos dados empresariais.

Inteligência Artificial (IA)

Por último, mas, com certeza, não menos importante, está a adoção de ferramentas de inteligência artificial. Pode-se dizer que essa será a tecnologia do ano e os empresários vão ouvir falar cada vez mais sobre ela.

As ferramentas de IA não param de surgir, trazendo soluções para as mais diversas áreas. “Digamos que essa é a evolução da automação”, esclarece o especialista. Apesar de grande parte dessas IAs ainda estarem na fase beta, elas certamente vão evoluir muito em 2024 e trazer vários benefícios para as empresas.