Um novo conceito: o ethical Hacker

Surde o termo ‘Ethical Hacker’, que é o profissional que deve encontrar maneiras de invadir um sistema de computadores com o objetivo de testar ou avaliar a segurança, e não para que cause danos ou cometa ações criminosas.

Em 2022, o Brasil sofreu 103 bilhões de ameaças e tentativas de ataques cibernéticos. De acordo com o relatório divulgado pela Appgate, empresa especializada em acesso seguro, cerca de 70% das instituições do setor financeiro projetam aumentar o orçamento para prevenção de fraudes no próximo ano. Esse movimento deve ser seguido por outros setores do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos anos, o Ethical Hacker tornou-se extremamente demandado pelas empresas, isso porque o seu papel está diretamente ligado, por exemplo, às simulações referentes a ataques de invasores, de modo a identificar as brechas de segurança na infraestrutura de TI em uma companhia.