ESP/CE abre inscrições para o Encontro Estadual de Inovação em Saúde

“Sentíamos a necessidade de fazer algo que apresentasse o nosso trabalho, a nossa função e, de alguma forma, mostrasse às pessoas como nós, por meio da inovação, podemos contribuir com a Saúde. Após reuniões e a aprovação do projeto, chegamos na definição desse evento”, explica a gerente de Inovação, Zilvanir Queiroz.

De acordo com a Diretoria de Inovação, Ciência e Tecnologia em Saúde (Dicit) da autarquia, a iniciativa tem o propósito de engajar profissionais, instituições e pessoas interessadas com a temática, promovendo um fórum abrangente de debates e compartilhamento de conhecimentos.

O Incore conta com o apoio da Fundação Cearense de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), que incentiva a realização do congresso após a ESP/CE ser aprovada em um edital da instituição.

Programação

Ao longo dos três dias, os inscritos terão a oportunidade de participar de palestras e trocar experiências com profissionais influentes em níveis local e nacional. Haverá, ainda, a exposição das últimas tendências em Tecnologia Aplicada à Saúde.

A cerimônia de abertura vai contar com as presenças da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Silva Coelho; da secretária da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ceará, Sandra Monteiro; do Superintendente da ESP/CE, Luciano Pamplona; e do diretor de Inovação, Ciência e Tecnologia em Saúde da ESP/CE, Sales Ávila.

Por que Incore?