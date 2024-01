Algar Telecom emitirá debêntures atrelada ao ESG

A Algar Telecom anuncia emissão de debêntures vinculadas às metas de práticas ESG. Os compromissos estipulam que, até 2030, a companhia reduza as emissões absolutas de Gases de Efeito Estufa em 53% e atinja 86% de consumo de energia por fontes renováveis em toda matriz energética da Algar Telecom até 2025, sem utilizar da compra de IRECs, e investindo também em ativos próprios de geração de energia elétrica limpa.

Trata-se da primeira emissão da empresa vinculada aos compromissos ESG, que serão mensurados de acordo com indicadores previamente estipulados, que podem ser conferidos no Framework da companhia que foi atestado positivamente por um parecer independente emitido por uma consultoria especializada, e permitirão avaliar a evolução da companhia na agenda climática. “Fomentar boas práticas ambientais, sociais e de governança faz parte do nosso negócio e buscamos sempre integrar práticas sustentáveis à gestão, em todas as áreas de atuação”, explica Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira, Vice-Presidente de Gente da Algar Telecom.

“Desde 2013, contamos com um Comitê de Engajamento Socioambiental, composto por representantes de todas as regiões de atuação da Algar Telecom. Vindos das mais diversas áreas, os profissionais contribuem com a execução das práticas para consolidação de indicadores, discutindo metas, conscientizando e realizando ações socioambientais nas suas regionais”, completa Ana Paula. A 14ª emissão de debêntures, no montante de R 700 milhões, foi aprovada no dia 13 de novembro em reunião do Conselho de Administração. O Coordenador Líder da operação ficou a cargo do Itaú BBA.