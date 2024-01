Serpro convoca mais 300 aprovados no concurso público

O Serpro, empresa pública de TI do governo federal, convocou nesta segunda-feira, 8 de janeiro, mais 300 profissionais classificados no concurso público de 2023. Em dezembro do ano passado, a empresa chamou os primeiros 200, cuja previsão de início das atividades é agora no dia 15/1.

Dentro do planejamento do Serpro, todos os convocados neste concurso irão atuar na Diretoria de Desenvolvimento, fortalecendo as equipes responsáveis pela construção dos sistemas, aplicativos e ferramentas tecnológicas dos clientes da empresa. A previsão é que todos os contratados passem a trabalhar diretamente de forma remota.l

Todo o processo de relacionamento com os candidatos aprovados é digital, desde a convocação oficial por intermédio de e-mail e WhatsApp. Via sistema, o candidato aprovado vai receber um link, que será acessado pela conta do Gov.Br e pelo qual submeterá todos os documentos exigidos no ato convocatório.