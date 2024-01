Estudo indica que Gen Z é mais suscetível a crimes cibernéticos

Um relatório recente da Deloitte e da Social Catfish revelou que jovens entre 14 e 28 anos têm três vezes mais chances de sofrer com crimes cibernéticos, sendo os mais comuns: phishing, roubo de identidade, golpe do romance e cyberbullying. Em comparação com as outras gerações, a probabilidade de um jovem da geração Z cair em golpes na internet é de 16%, enquanto a dos baby boomers, de 61 a 75 anos, é de apenas 5%.



Ao que parece, os cibercriminosos já estavam atentos a esta vulnerabilidade, visto que as perdas de jovens com menos de 20 anos, devido a fraudes, saltou de US$ 8,2 milhões em 2017 para US$ 210 milhões em 2022. E, apesar de a pesquisa ter sido feita com jovens norte-americanos, o Brasil se posiciona como o segundo país mais suscetível ao cibercrime.

Para Sylvia Bellio, especialista em cibersegurança e CEO da itl.tech — empresa eleita por quatro anos consecutivos o Maior Canal de Vendas Dell Technologies — , a conscientização é fundamental para as pessoas saberem como se proteger. “No momento que nos conectamos à internet, estamos expostos a vários tipos de perigos”, alerta. “Portanto, para nos proteger, é preciso conhecer os riscos, como os cibercriminosos atuam e os impactos que podem causar em nossa integridade online”.