Startup permite criar uma loja online dentro do WhatsApp

Startup residente no Ninna Hub lança solução que possibilita criar loja online no WhatsApp

A Suri by Chatbot Maker, startup cearense residente no Ninna Hub, lançar sua mais nova solução: o Suri Shop, funcionalidade que possibilita às empresas criarem uma loja online completa dentro do WhatsApp.

A partir da ferramenta é possível disponibilizar catálogos, permitindo que os clientes naveguem, escolham produtos e efetuem o pagamento, incluindo Pix e cartão de crédito, diretamente na plataforma de mensagens mais popular do Brasil. Com a automatização, a Suri fala no aumento de conversão em até 15%.

“Imagine que o cliente interessado em comprar um perfume entra em contato com a marca por WhatsApp e, por ali mesmo, consegue ter acesso ao catálogo, escolher os produtos, tirar dúvidas com a vendedora, escolher a forma de recebimento das peças, e realizar o pagamento. Tudo isso sem precisar sair da conversa do WhatsApp. É exatamente essa a experiência proporcionada pelo Suri Shop”, comenta Thiago Amarante, Diretor executivo da Suri by Chatbot Maker.