HealthTechs e SciTechs para você prestar atenção

A Fundação Dom Cabral e AEVO anunciam as HealthTechs e SciTechs campeãs do Growth Startups Ranking. A premiação busca promover uma cultura de inovação, a partir do reconhecimento das startups que mais cresceram nos últimos cinco anos no país.

Nesta primeira edição, lideram o Top 20 de HealthTechs e SciTechs, a Vyro Biotherapeutics, empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de vírus (OVs) matadores de câncer; seguida da Mamotest, startup argentina que usa IA para a detecção precoce do câncer de mama; e Living Out, startup direcionada para o cultivo 3D de estruturas que imitam tecido de órgãos do corpo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as tecnologias mais adotadas pelo segmento foi revelado que 11% utiliza biotecnologia; 10% usa Big Data; e 13% adota Inteligência Artificial ou Machine Learning, enquanto 20% das empresas adotam outras tecnologias que incluem iniciativas em: mobile, 5G, satélite, realidade aumentada e virtual, sensores e digital twins. O que aponta diferentes oportunidades de criação de negócios com essas tecnologias.