O que estará em alta na tecnologia em 2024

Especialistas da Equinix apontam que, na América Latina, as empresas verão um movimento acelerado em direção à modernização de sua infraestrutura tecnológica e à obtenção de uma interconexão robusta e ágil com um ecossistema de parceiros digitais e provedores de serviços em nuvem, o que as ajuda a fortalecer as bases da transformação digital. "Os líderes de TI na América Latina precisam ter em mente a importância de planejar antecipadamente os movimentos tecnológicos que afetarão a região. Com base nessas previsões, os tomadores de decisão em TI devem estar à frente dos desafios de operar a infraestrutura digital para seus negócios e estabelecer diferenciais que lhes permitam continuar seu crescimento e liderança em diferentes setores", disse Eduardo Carvalho, Managing Director da Equinix para a América Latina. Também acreditam nas seguintes tendências:



Adoção privada de IA À medida que o interesse pela IA aumenta, as organizações focadas nos usuários finais irão procurar soluções para aproveitar o conhecimento dos modelos públicos de IA, ao mesmo tempo que protegem informações sensíveis, como a propriedade intelectual. Isto resultará na oportunidade para uma infraestrutura de IA privada, aproveitando os modelos públicos de IA e garantindo ao mesmo tempo que informações corporativas confidenciais não sejam expostas na internet pública. Uma pesquisa da IDC1 explica que o crescimento da adoção da IA privada na América Latina será impulsionado pela necessidade mais ampla das empresas de adotar a transformação digital, pelos benefícios que podem obter com melhores capacidades de processamento computacional e por uma maior resiliência contra mudanças imprevistas do mercado.

Gerenciamento sustentável de energia e computação de borda A Equinix prevê que a tecnologia sustentável continuará a ser o centro das atenções ao longo de 2024, à medida que países e empresas continuam a trabalhar para cumprir os compromissos de emissões líquidas zero. As empresas monitoram o seu progresso nas metas de sustentabilidade para 2026 a 2030, enquanto as pessoas estão interessadas em cuidar dos recursos naturais e em como aproveitar as vantagens da tecnologia, adotando práticas ambientais e levando isso em consideração para novos desenvolvimentos. Com a popularidade crescente da IA, também aumentam as demandas de energia para alimentar a tecnologia. A IA generativa e o aprendizado de máquina impulsionam cargas de trabalho de alto desempenho e o uso intensivo de computação, e estão transformando a próxima geração de hardware. A próxima geração de GPUs, CPUs e processadores de silício personalizados consome muita energia e produz mais calor – o que significa que são mais difíceis de resfriar – exigindo uma abordagem alternativa e escalável para o resfriamento.

Para abordar as inovações no design de hardware e na capacidade de processamento, diversas tecnologias que aproveitam a eficiência e a eficácia do resfriamento líquido (liquid cooling) estão surgindo como alternativas ao resfriamento a ar. No entanto, os clientes precisam de um parceiro para ajudá-los a definir a solução adequada aos seus desafios. A edge computing se tornará crítica para atender aos atuais requisitos de poder de computação, enquanto os líderes de TI ajudarão a impulsionar grandes inovações tecnológicas ao longo dos próximos 12 meses para descobrir maneiras mais eficientes de gerenciar o uso de energia em data centers.

Infraestrutura centrada em dados para proteção, governança e soberania

Em um mundo cada vez mais ameaçado por ataques cibernéticos, as soluções de segurança cibernética tornaram-se essenciais. Tecnologias como a inteligência artificial, a blockchain e a computação quântica emergem como pilares cruciais na proteção de dados e sistemas. Estas tecnologias avançadas prometem reforçar a segurança cibernética de formas sem precedentes, fornecendo soluções mais robustas e adaptáveis para enfrentar as ameaças crescentes no mundo digital. No próximo ano, os líderes de TI irão aproveitar as melhores tecnologias que envolvem IA para formar novas arquiteturas e padrões de dados que lhes permitirão processar, analisar e transformar esses dados em informações valiosas para suas empresas e, ao mesmo tempo, alcançar um nível mais elevado de segurança e proteção alinhado com os requisitos de governança, soberania e conformidade regulatória.

Maior implantação de 5G e interconectividade