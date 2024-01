Novas técnicas de ciberataques baseados em IA

A Sophos divulgou dois relatórios sobre o uso da IA no crime cibernético. O primeiro, intitulado "The Dark Side of AI: Large-Scale Scam Campaigns Made Possible by Generative AI", projeta como, no futuro, os golpistas poderiam se basear em tecnologias como o ChatGPT para realizar ataques em grande escala, com poucas habilidades técnicas.

O segundo relatório, chamado "Cybercriminals Can't Agree on GPTs", concluiu que, apesar do alto potencial da IA, em vez de adotar grandes modelos de linguagem (LLMs) como a própria solução da OpenAI, alguns cibercriminosos estão céticos e até preocupados com o uso dessa tecnologia nos ataques.

O lado sombrio da IA