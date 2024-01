Instituto Atlântico ganha na categoria Empresa Inovadora

O Instituto Atlântico vence novamente na categoria Empresa Inovadora. O prêmio conferido no Ceará Awards é promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Governo do Ceará (Secitece) e reconhece os destaques de inovação no Estado.



O instituto Atlântico também venceu na mesma categoria em 2022. O Instituto Atlântico é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, com 22 anos de atuação no desenvolvimento de soluções científicas e tecnológicas.