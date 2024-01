Você sabe o que são stablecoins ?

Conheça o que são stablecoins e quais são as mais usadas no Brasil, segundo Gabriel Alves, VP de Produto da Bitso

As stablecoins são moedas estáveis. São criptomoedas cujo valor está atrelado ao preço de ativos como o dólar, o euro e, inclusive, o ouro. Elas se dividem em três categorias: a primeira engloba as que são respaldadas por moedas oficiais e têm o valor equivalente ao dólar e ao euro.

Na segunda se encontram aquelas que estão ligadas a outras criptomoedas, como a DAI que utiliza outros criptoativos como respaldo para garantir que seu preço se aproxime ao USD. E por último, estão as pareadas por outros bens, como a PAX Gold que representa um grama de ouro físico.

Gabriel Alves, VP de Produto da Bitso, explica que em 2014, foi criada a primeira stablecoin: o USD Tether, com o propósito de combinar as vantagens de uma criptomoeda com a maior estabilidade. Desde então, têm surgido diversos projetos deste tipo, cada um com sua metodologia única, mas sempre mantendo a premissa de preservar um valor estável, se tornando uma alternativa para quem deseja proteger seu dinheiro dos efeitos da inflação e quer começar a operar com ativos digitais com facilidade, rapidez e menor volatilidade.