'Fake nudes': número de casos aumenta nos últimos meses 

A Lei Carolina Dieckmann entrou em vigor há 11 anos e se tornou responsável por incluir a tipificação de crimes virtuais e delitos informáticos no Código Penal. Na ocasião, a atriz teve o seu computador invadido, com 36 fotos íntimas divulgadas, além de sofrer extorsão dos criminosos.

Em 2023 ficaram mais comuns os crimes de extorsão por conteúdos íntimos a exemplo da divulgação de falsas imagens geradas por Inteligência Artificial — também chamadas de “fake nudes”, Através de softwares de IA, pessoas criam vídeos e imagens fake com rostos de pessoas reais e divulgam essas mídias com o intuito de ameaçar, constranger, extorquir e coagir as vítimas.

Em novembro deste ano, pelo menos 20 meninas de um colégio no Rio de Janeiro foram vítimas de “fake nudes” criadas por seus colegas de classe. As imagens estavam sendo divulgadas em um grupo exclusivo e só vieram à tona porque um dos meninos decidiu denunciar. A Polícia Civil foi acionada e o caso está sendo investigado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.