Santander Universidades distribui 5 mil bolsas

Interessados podem se inscrever AQUI até 03 de novembro



São 5 mil bolsas de estudo gratuitas para o programa Santander Cibersegurança com mais de 50 horas de conteúdo de ferramentas, técnicas, conceitos e fundamentos de cibersegurança, sistemas operacionais, redes de computadores, ferramentas de testes de intrusão e simulações de ataques em redes.

Os contemplados poderão criar aplicações e soluções, conhecer uma linguagem de programação e ter noções básicas de linhas de comando. Os 300 alunos com melhor performance serão contemplados com uma mentoria exclusiva com profissionais da DIO. A bolsa contempla acesso a certificados, desafios práticos, projetos concretos e orientações de especialistas da DIO e do Santander.