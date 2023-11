Mercadinhos São Luiz investe em automatização

O Mercadinhos São Luiz anuncia a implementação da solução EDI da Neogrid, que automatiza o envio e recebimento de pedidos. Até então, sem um fluxo de trabalho padronizado, a rede tinha dificuldades de confirmar se as demandas tinham sido enviadas e recebidas com precisão, o que gerava retrabalho e dados incorretos. Por isso, precisava de uma equipe para lidar com a revisão de cada requisição de compra.



“Desde que o EDI Neogrid passou a fazer parte do nosso processo comercial houve melhoria na produtividade de todo o time, o que tem permitido uma gestão mais eficaz dos pedidos”, ressalta José Evaldo, gerente Comercial do Mercadinhos São Luiz. “Hoje, temos confiança no recebimento das solicitações pelos fornecedores, garantindo que tenham sido processados com sucesso.”

A solução tornou as transações mais práticas e eficientes, diz a empresa, para o tratamento das cerca de 9 mil solicitações mensais e 300 requisições diárias. Com mais de 400 fornecedores habilitados no EDI, as demandas passaram a ser recebidas por meio da tecnologia.