O que esperar da Indústria 5.0 no Brasil em 2024

De acordo com a pesquisa “Industry 5.0: A Survey on Enabling Technologies and Potential Applications”, o panorama da Indústria 5.0 enxerga novas abordagens resilientes, sustentáveis e centradas no ser humano em diversas aplicações emergentes. A implementação da Indústria 5.0 nas empresas do Brasil é essencial para uma transformação significativa, onde a integração tecnológica e a automação inteligente se tornaram a base principal de nossas operações.

De acordo com Alexandre Abreu, diretor de novos negócios na Astéria os desafios para a implementação da indústria 5.0 no país abrangem aspectos econômicos, tecnológicos, regulatórios e culturais. Alguns pontos destacados pelo Diretor:



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Educação e Treinamento: A formação de uma força de trabalho capaz de lidar com a Indústria 5.0 é fundamental. Isso requer investimento em educação e treinamento de trabalhadores, bem como a atualização de currículos em escolas e universidades para incluir habilidades relevantes, como programação, análise de dados e IA.