Cem mil vagas para curso gratuito de programação

Serão cinco aulas online, totalmente imersivas e com desafios práticos, com o objetivo de proporcionar uma base sólida de conhecimento para iniciantes na linguagem de programação JavaScript e capacitá-los a desenvolver seus primeiros projetos, proporcionando uma adição valiosa ao seu portfólio profissional. Além disso, os estudantes também terão acesso a uma comunidade exclusiva no Discord, na qual poderão se conectar e solicitar o apoio de instrutores da escola e, ao término do curso, receberão um certificado de participação na imersão.

Em função disso, a Alura está abrindo inscrições sua Imersão Dev com expectativa de receber 100 mil pessoas com pouco ou nenhum conhecimento em programação que desejam dar o primeiro passo na carreira. O curso é gratuito e acontece entre os dias 13 e 17 de novembro.

Segundo dados do Google Trends, a pesquisa online pelos termos “ciência de dados” e “tecnologia” cresceu 1170% no Brasil em apenas cinco anos. Além disso, a busca pela carreira em programação aumentou 30%, se comparado a 2021.

Para Paulo Silveira, cofundador e CEO da Alura, o curso não é só uma grande oportunidade de aprendizado, mas uma forma de ajudar a abrir portas para futuras oportunidades. “É um convite especial para os jovens que estão no limiar da faculdade, aqueles que buscam ingressar no mundo da tecnologia ou até mesmo para quem procura novas oportunidades de carreira. Na Alura, acreditamos que o conhecimento é o catalisador para o crescimento, e esta imersão é a nossa maneira de investir no potencial ilimitado da próxima geração de talentos tecnológicos”, diz.

Cronograma das atividades

A primeira parte do curso começa com uma aula sobre introdução ao JavaScript e seu papel no desenvolvimento web; já a segunda guia o estudante na construção de um jogo de adivinhação; em seguida, a terceira explorará as estruturas de dados; na sequência, a quarta focará na integração de JavaScript com HTML para a criação de formulários interativos; por fim, a quinta abordará a introdução a objetos JavaScript e a construção de uma tabela de classificação. O cronograma também inclui três lives, que acontecem, respectivamente, nos dias 10, 16 e 21 de novembro.

As inscrições para a Imersão Dev estarão abertas a partir do dia 23 de outubro e se encerram em 10 de novembro. Os interessados podem se inscrever gratuitamente AQUI