Um universo feminino gamer no campeonato Vivo Girlz On

Com a participação de nomes do cenário gamer e influencers como Acelora, Tay, Maisa Alves, Isa, SanzinhaFF e Caarolyt, a dinâmica será a seguinte: as inscrições vão até o dia 12 de novembro e as primeiras disputas acontecem a partir do dia 15 em duas etapas classificatórias, uma seguindo as regras tradicionais e outra seguindo instruções alternativas.

“Acreditamos na importância de promover a diversidade nos games e o Vivo Girlz On dá sequência ao nosso posicionamento neste território, reforçando valores como respeito, equidade e inclusão. Essa competição dá espaço para que as jogadoras se destaquem, mas também enfatiza as valiosas contribuições das mulheres em todos os aspectos do mundo dos jogos eletrônicos”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

A Vivo anuncia o Vivo Girlz On, primeiro campeonato de Free Fire exclusivo para mulheres. Com inscrições abertas, a competição será 100% online e vai unir jogadoras amadoras, pro-players, streamers e entusiastas do eSports. Incentivado pelo Ministério do Esporte, fomenta a participação ativa de jogadoras

As 40 melhores jogadoras vão ser divididas em cinco times, formados pela escolha de cada uma das influencers líder de squad. No dia 25, os grupos participam do draft e entrosamento. No dia 26, ocorrem as etapas eliminatórias e a grande final. Todas as partidas desse final de semana serão transmitidas via Twich. A equipe campeã levará para casa um prêmio de R$ 50 mil e o segundo lugar garante R$25 mil. Todas as finalistas também serão premiadas com aparelhos celulares Samsung Galaxy S23 Ultra.

"A concepção, direção e execução do Vivo Girlz On são realizadas por uma equipe diversificada, refletindo o compromisso do projeto com a representatividade. Desde o início, reconhecemos que o objetivo não é apenas destacar a presença das mulheres, mas também demonstrar ao mercado a poderosa contribuição da diversidade para a criatividade e execução dessa iniciativa. Portanto, nosso propósito é ampliar não somente a participação feminina no jogo, mas também evidenciar que tudo foi construído por elas e para elas", finaliza Ludmila Enkim, Diretora de Operações da eBrainz.