A cearense HubLocal entre as 100 mais inovadoras 

a cearense HubLocal é uma das escolhidas no Top 100 Open Startups 2023 na categoria ScaleUp.

O ranking anual “Top 100 Open Startups” destaca as 100 startups mais atraentes e promissoras em diferentes setores e áreas de tecnologia. E a cearense HubLocal é uma das escolhidas para o ranking de 2023 na categoria ScaleUp, soluções que estão em fase de escala.

“Dentre 5.348 corporações, 908 agentes chave do ecossistema e 4.177 startups originárias de 244 cidades, emergimos como uma das Scaleups de destaque, evidenciando a robustez e o potencial da nossa solução. Esta conquista é um reflexo do esforço coletivo da nossa equipe e da confiança depositada por nossos clientes e parceiros. Olhamos para o futuro com entusiasmo e determinação, prontos para continuar nossa trajetória ascendente e conquistar ainda mais realizações”, diz Felipe Caezar, CEO e Cofundador da HubLocal.

você pode conhecer mais AQUI sobre a empresa que criada pelos empreendedores Felipe Caezar, empreendedor digital há mais de dez anos e se especializou em motores de busca, e Rodrigo Coifman, analista de sistemas e também tem experiência com otimização de sites para ranqueamento nas pesquisas. Os dois empreendedores viajaram para o Vale do Silício e visitaram empresas do ramo, como Moz Local e Yext e, após essa experiência, viram um nicho de mercado para criarem a HubLocal.