Motorola anuncia aplicativo para tornar saudável relação com o celular

A Motorola detectou um aumento no número de consumidores – em especial os mais jovens – que querem se “desplugar” e anuncia o Moto Unplugged, uma solução para ajudar os consumidores a dar um tempo nas distrações dos smartphones.

O diferencial do Moto Unplugged é a capacidade de customização de acordo com as necessidades de cada um, de forma rápida e simples. O usuário seleciona primeiro os aplicativos e notificações. E, quando estiver pronto para se desligar, basta determinar o período de tempo desejado para iniciar o seu intervalo digital.

Caso o consumidor precise focar no trabalho, poderá acessar - por exemplo - somente o seu e-mail ou Microsoft Teams durante um determinado período de tempo. É possível também limitar ou bloquear temporariamente o acesso das redes sociais e aplicativos de mensagens para curtir um momento livre de distrações, tendo mais equilíbrio na vida cotidiana.