Por uma Estratégia Nacional de Governo Digital

Empresas de tecnologia e processamento de dados federais, estaduais e municipais estão construindo uma Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD), promovido pelo Serpro, Data Prev e Ministério da Gestão e Inovação

Com 152 milhões de usuários de internet, o Brasil possui a 5ª população mais conectada do mundo. No entanto, menos da metade dos estados brasileiros possuem uma estratégia de governo digital. O índice fica ainda menor quando se trata de municípios: cerca de 28% possuem um plano de TIC publicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim fica evidente Daí a importância de uma estratégia nacional, com conceitos, diretrizes e recomendações que tragam orientações para os diversos entes federativos. O documento com a ENGD, com uma visão de futuro integrando os diversos atores responsáveis pela transformação digital no país deverá ser publicado em novembro. A implementação começa em 2024.