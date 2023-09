Dponet quer facilitar processo de adequação à LGPD

As iniciativas realizadas pela DPOnet demonstram como a combinação inteligente de pilares como tecnologia, processos e usabilidade pode revolucionar atividades complexas. Esses pilares não apenas facilitam a gestão operacional como também permitiram que a DPOnet oferecesse uma solução de valor acessível para todos.

“Nos últimos três anos, desde que a LGPD entrou em vigor, garantir a governança e segurança dos dados dos usuários tem sido fator primordial dentro das empresas e por isso as corporações de todas as áreas têm olhado com atenção para soluções tecnológicas que podem ajudá-las a estar em conformidade com a Lei, seguindo as bases legais. Portanto, entender os problemas do mercado e criar inovações que atendam a essas demandas de forma automatizada, diminuindo custos e tempo, faz parte do nosso propósito de democratizar a LGPD. A partir de agora, as empresas e os consultores podem contar com a DAI para automatizar processos que antes eram feitos de forma manual”, finaliza Ricardo Maravalhas, CEO da DPOnet.