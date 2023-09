Fundação Estudar divulga os 11 agraciados

O Tech Fellow, programa de bolsas da Fundação Estudar exclusivo para estudantes de tecnologia, anuncia seus 11 jovens agraciados da edição 2023. Neste ano, foram 8.725 inscritos de todas as partes do país, 103% a mais do que em 2022. Ao todo, estão sendo oferecidos R$ 1 milhão em bolsas de estudo aos selecionados. Os alunos contam com bolsa que cobrem até 95% custos com estudo, chegando ao valor de até R$ 220

mil.



O auxílio contempla o pagamento do curso e despesas relacionadas aos estudos como moradia, transporte, alimentação, livros de quem já estuda fora ou deseja cursar as melhores universidades do mundo e busca apoio para potencializar sua carreira na área tech.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde que foi criado, o Tech Fellow já investiu R$ 4,9 milhões em bolsas de estudo para brasileiros, em algumas das melhores universidades do mundo como: Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Universidade de Yale, Universidade de Harvard, entre outras.