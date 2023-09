Instituto Atlântico oferta curso em DevOps Sênior

O Instituto Atlântico anuncia inscrições abertas para a nova turma de Formação Avançada para Engenheiros DevOps Sênior. A capacitação é realizada por meio do Atlântico Avanti, unidade de educação especializada cujo objetivo é qualificar profissionais de TI para trabalhar com tecnologia de ponta.

As inscrições já estão sendo aceitas, com previsão para início das aulas em 27 de setembro. Com proposta de personalizar a jornada de formação do aluno, o curso conta com professores e monitores com conhecimentos em áreas técnicas e de negócios, assim como um processo de aprendizagem focado em aplicação prática e uso de cases de mercado.

"Desejamos ir alem da simples transmissão do conteúdo técnico. Nosso princípio e formar o profissional completo, levando problemas reais para o aluno, com situações semelhantes ao cenário atual que o profissional encontra no dia a dia. Faremos isso através do uso de aulas com sala de aula invertida, em que o conteúdo passa a ser estudado em casa e as atividades, realizadas em sala de aula, tornando o estudante protagonista do seu aprendizado", destaca Luiz Alves, gerente de Inovação e Novos Negócios do Atlântico